Yusuf Güney: Bir süredir dünyada yoktum, geri döndüm

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA'ya yaptığı göndermeler, astral seyahat ve uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Güney, gençlik şenliği kapsamında Babaeski’de sahneye çıktı. Konser öncesi seyircisiyle konuşan Güney, astral seyahat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR SÜREDİR DÜNYADA YOKTUM"

Güney, gençlik şenliğinde konser öncesi açıklamalar yapan Yusuf Güney, bir süredir gündeme geldiği astral seyahat haberleriyle ilgili olarak, “Yeni projelerim geliyor. Bir süredir dünyada yoktum, geri döndüm. Manevi tarafıma yönelmiştim ama artık dünyevi işlere de zaman ayıracağım. Sevdiklerime yeni şarkılar sunmak istiyorum” dedi.

Kendisini izlemeye gelen gençlere “Sizlerden ricam uyanık olun. Aradan tüm aracıları kaldırıp Allah’a sığının” şeklinde konuştu.

Yusuf Güney, 2021'de katıldığı programda çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" yanıtını vermişti.

"NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR"

Güney’in ’İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı. Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor’’ ifadeleri çok konuşulmuştu.