Metin Akdülger, Sandık Kokusu'ndan ayrıldı: "Uğur Yücel’le kavga etti" iddiası

O3 Medya imzalı “Sandık Kokusu” dizisinin Atilla’sı Metin Akdülger 12 Haziran’daki sezon finali öncesi diziden ayrıldı. Bu ayrılığın temel sebebinin Akdülger’in senaryoyla ilgili şikayetleri olduğu konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; karakteriyle ilgili “Atilla bunu yapmaz” diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan’ı oynayan Uğur Yücel’in “Hasan da bunu yapmaz” diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği de kulislerde gündeme gelen söylentiler arasında.

Metin Akdülger dün akşam vedasının ardından şu mesajı yayınladı:

“Hanımlar Beyler, Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla’da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla’ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim. 🖤💛”

Partneri Özge Özpirinçci de “Bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! Karavanda bi köşem boş kaldı… Iyi ki sen be Metin!” mesajlarını yayınladı.