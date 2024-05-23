Hep aynı oyunculara iş vermesi nedeniyle eleştiriliyordu... Netflix Türkiye tartışılan isimle yolları ayırdı!

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix'in, Türkiye Operasyon Sorumlusu Pelin Diştaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Pelin Diştaş, platforma seçtiği projeleri hep aynı yapımcılardan alması ve hep aynı oyunculara iş vermesi nedeniyle sıklıkla eleştiriliyordu.

Netflix'in, gelen eleştirileri dikkate aldığı ve 2019'dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Diştaş ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.