Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Netflix yayın tarihini açıkladı

Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı yeni filmi "İstanbul İçin Son Çağrı"nın yayın tarihini açıkladı.

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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Netflix yayın tarihini açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı Netflix yapımı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Filmin konusu şöyle:

"New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları."

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