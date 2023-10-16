'Ashura' geri dönüyor: 31 Ekim ve 5 Kasım'da sahnede

İlk gösterimini 2004 yılında 14. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren, yurt dışında önemli festivallerde oynamış ‘Ashura'nın ilk durağı Münchner Kammerspiele olacak.

31 EKİM VE 5 KASIM'DA SAHNEDE

Üç semavi dine ait şarkıların metnini oluşturduğu, zorunlu göç, kimlik, aidiyet, dil, dilsizlik gibi kavramları sorgulayan, müzisyen, şarkıcı ve oyuncuların birlikte yer aldığı bir müzik-tiyatro gösterisi olan ‘Ashura', 31 Ekim akşamı sanatseverlerle DasDas Sahne'de buluşuyor. Ardından 5 Kasım'da BOTİF Bodrum Kale'de izleyicinin karşısına çıkıyor.

ASHURA OYUNU HAKKINDA

Adı insanlık tarihi kadar eski ashura; yüzlerce yıldır, Anadolu toprakları üzerinde

“homojen” bir toplum yaratma adına oradan oraya savrulan, zorunlu olarak göç ettirilen

insanları, dilleri, dinleri sürgünlerin göç yollarını, göç yollarında söylenen şarkılarla anlatıyor. 13 dilde söylenen 26 göç şarkısıyla, geçmişleri ile gelecekleri arasında sıkışıp kalan insanlar ayrılıklarını, çatışmalarını, yalnızlıklarını, bahtsızlıklarını ve pişirdikleri aşureyi seyirci ile paylaşmaya devam ediyor.

Üç büyük dinde pek çok karşılığı olan ashura, hicri yıl takvimine göre Muharrem ayının

onuncu günüdür. Bizim için ashura ise, yüzlerce yıldır yok edilen “ötekiler” için bir taziyedir. Ashura, üç semavi dine ait şarkıların metnini oluşturduğu, zorunlu göç, kimlik, aidiyet, dil, dilsizlik gibi kavramları sorgulayan, müzisyen, şarkıcı ve oyuncuların birlikte yer aldığı bir müzik-tiyatro gösterisidir.

İlk gösterimini 2004 yılında 14. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren ashura, yurt dışında önemli festivallerde oynamış; seyirci ve eleştirmenler tarafından olağanüstü bir ilgi ile karşılanmıştır.

OYUNUN KÜNYESİ

Konsept & Kurgu: Mustafa Avkıran

Yönetim: Mustafa Avkıran & Övül Avkıran

Koreografi: Övül Avkıran

Müzik Düzenleme: Sema Moritz & İhsan Kılavuz & Levent Güneş

Sahne & Kostüm Tasarımı: Ali Cem Köroğlu

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Proje Sorumlusu: Begüm Şahin

Oyuncu & Müzisyenler:

Mustafa Avkıran

Övül Avkıran

Çağlar Yiğitoğulları

Sema Moritz, vokal

Nuri Harun Ateş, vokal

Levent Güneş, vokal, bağlama, perküsyon

Orhan Topçuoğlu, perküsyon

Kamucan Yalçın, vokal, klarnet

Mikail Yakut, akordiyon

Zeynep Ayşe Hatipoğlu, vokal, çello

Selçuk Artut, kontrbass