'Ashura' geri dönüyor: 31 Ekim ve 5 Kasım'da sahnede

Ashura oyunu, 29 Ekim 2023'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş gününde yeniden yola çıkıyor. Oyunun ilk durağı ise Münchner Kammerspiele olacak.

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'Ashura' geri dönüyor: 31 Ekim ve 5 Kasım'da sahnede

İlk gösterimini 2004 yılında 14. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren, yurt dışında önemli festivallerde oynamış ‘Ashura'nın ilk durağı Münchner Kammerspiele olacak.

31 EKİM VE 5 KASIM'DA SAHNEDE

Üç semavi dine ait şarkıların metnini oluşturduğu, zorunlu göç, kimlik, aidiyet, dil, dilsizlik gibi kavramları sorgulayan, müzisyen, şarkıcı ve oyuncuların birlikte yer aldığı bir müzik-tiyatro gösterisi olan ‘Ashura', 31 Ekim akşamı sanatseverlerle DasDas Sahne'de buluşuyor. Ardından 5 Kasım'da BOTİF Bodrum Kale'de izleyicinin karşısına çıkıyor.

'Ashura' geri dönüyor: 31 Ekim ve 5 Kasım'da sahnede - Resim : 1

ASHURA OYUNU HAKKINDA

Adı insanlık tarihi kadar eski ashura; yüzlerce yıldır, Anadolu toprakları üzerinde
“homojen” bir toplum yaratma adına oradan oraya savrulan, zorunlu olarak göç ettirilen
insanları, dilleri, dinleri sürgünlerin göç yollarını, göç yollarında söylenen şarkılarla anlatıyor. 13 dilde söylenen 26 göç şarkısıyla, geçmişleri ile gelecekleri arasında sıkışıp kalan insanlar ayrılıklarını, çatışmalarını, yalnızlıklarını, bahtsızlıklarını ve pişirdikleri aşureyi seyirci ile paylaşmaya devam ediyor.

Üç büyük dinde pek çok karşılığı olan ashura, hicri yıl takvimine göre Muharrem ayının
onuncu günüdür. Bizim için ashura ise, yüzlerce yıldır yok edilen “ötekiler” için bir taziyedir. Ashura, üç semavi dine ait şarkıların metnini oluşturduğu, zorunlu göç, kimlik, aidiyet, dil, dilsizlik gibi kavramları sorgulayan, müzisyen, şarkıcı ve oyuncuların birlikte yer aldığı bir müzik-tiyatro gösterisidir.

İlk gösterimini 2004 yılında 14. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren ashura, yurt dışında önemli festivallerde oynamış; seyirci ve eleştirmenler tarafından olağanüstü bir ilgi ile karşılanmıştır.

'Ashura' geri dönüyor: 31 Ekim ve 5 Kasım'da sahnede - Resim : 2

OYUNUN KÜNYESİ

Konsept & Kurgu: Mustafa Avkıran
Yönetim: Mustafa Avkıran & Övül Avkıran
Koreografi: Övül Avkıran
Müzik Düzenleme: Sema Moritz & İhsan Kılavuz & Levent Güneş
Sahne & Kostüm Tasarımı: Ali Cem Köroğlu
Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz
Proje Sorumlusu: Begüm Şahin
Oyuncu & Müzisyenler:
Mustafa Avkıran
Övül Avkıran
Çağlar Yiğitoğulları
Sema Moritz, vokal
Nuri Harun Ateş, vokal
Levent Güneş, vokal, bağlama, perküsyon
Orhan Topçuoğlu, perküsyon
Kamucan Yalçın, vokal, klarnet
Mikail Yakut, akordiyon
Zeynep Ayşe Hatipoğlu, vokal, çello
Selçuk Artut, kontrbass

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Tiyatro
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