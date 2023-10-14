Ünlü dijital içerik platformu hafta sonu boyunca ücretsiz

Ünlü dijital içerik platformu BluTV'ye hafta sonu boyunca ücretsiz olarak erişim sağlanabilecek.

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Ünlü dijital içerik platformu hafta sonu boyunca ücretsiz

Yerli dijital içerik platformu BluTV, bu hafta sonu (13-14-15 Ekim) platformu ücretsiz bir şekilde tüm kullanıcıların kullanımına açtı.

Platformun kütüphanesinde bulunan yerli ve yabancı birçok içerik, BluTV web sitesi ve uygulamaları üzerinden izlenebilecek.

BluTV içeriklerine ücretsiz olarak ulaşabilmek için hikayeyitakipet kodu ile giriş yapılabilecek.

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