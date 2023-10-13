'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katılan Akşener: "Gerçekten muhteşemdi"

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katıldı. Akşener, "Film gerçekten muhteşemdi." dedi.

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'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına katılan Akşener: "Gerçekten muhteşemdi"

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin galasına İYİ Parti Lideri Meral Akşener de katıldı. Film sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, filmde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah her birinden razı olsun. Gerçekten içimize, kalbimize dokunan ve en önemlisi bire bir Zübeyde anneyi yansıtan bir film yapmışlar. İnanılmazdı çünkü benim ailemden dinlediğim hatıralar var. Birebir yansıtmışlar. Beni çok uzaklara götürdü bu film. Bütün milletimizden ricamızdır ki bu filmi kadınlarımız, gençlerimiz seyretsinler" dedi.

"FİLM GERÇEKTEN MUHTEŞEMDİ"

15 yıl üniversitede Cumhuriyet tarihi anlattığını belirten Akşener, "En büyük yanım, babamın amcası Atatürk'ün arkadaşı. Dolayısıyla ailemden dinlediğim çok hikaye var. Büyüklerimiz ailecek tanıyorlar. Ben Zübeyde hanıma zaman zaman çok haksızlık edildiğini düşündüm. Bu beni çok acıya sevk etmiştir. Türk kadınının hem Kafkasya’dan hem Balkanlardan gelen göçlerin tamamını kadınlar yapmıştır bu ülkede. Biz çocuklarımız için bütün zorluğa katlarınız yeter ki onlar mutlu olsun, ülkelerine hizmet etsin diye. Film gerçekten muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener Mustafa Kemal Atatürk
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