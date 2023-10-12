Erdoğan'dan Filistin çıkışı: 'Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var orada?'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuştu.

"Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor" diyen Erdoğan, "Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin ise "Çatışmaların bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz, etki sahibi aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmeye çağırıyoruz" sözlerini sarf etti.

ABD'YE YÜKLENDİ

Açıklamalarının devamında ABD'yi Filistin-İsrail gerilimini tırmandırmakla suçlayan Erdoğan, "Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Amerika uçak gemisi gönderiyor, ikincisi de yola çıktı diyorlar. Ya Amerika nere, Akdeniz, Filistin, İsrail nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye, barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?" diye konuştu.