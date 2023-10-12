Özgür Özel, İmamoğlu'yla buluştu: Cemal Canpolat'a yanıt verdiler ittifakla planını anlattılar

CHP Genel Başkanı adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Özel İmamoğlu’nu ziyaretinde, "Gelirken dilek tuttuk yolda. Saraçhane’ye yaklaşırken, 1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş İstanbul’u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk. Ümit ederiz 1 Nisan’da o ziyareti gerçekleştirme imkanımız olur” diye konuştu.

Özel, ziyarette yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



“15 Eylül günü önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığı noktasındaki irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz, il kongrelerine katılıyoruz. Katılamadığımız il kongrelerine de daha sonra hayırlısı olsun ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul İl Kongremize katılamamıştık. Bütün Türkiye’nin çok dikkatle izlediği bir kongreydi. Biz de çok dikkatle izledik. Sonuçları açısından da çok mühim. Sayısal ve yarattığı Türkiye’deki psikolojik sonuçları dışında ortaya koyduğu profili çok önemsiyorum. Daha önce CHP’deki görevini büyük başarıyla yapmış, takdir toplamış, 40’lı yaşlarında yeni bir göreve talep açan, kampanyasında da bu görevi nasıl yapacağını ve İstanbul İl Başkanlığını nasıl iyi yöneteceğini anlatan bir aday seçildi. Bu çok kıymetlidir. CHP kongrelerinden gerilim bekleyenlerin CHP kongrelerinden farklı sonuçlar bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Genç, dinamik bir ekip seçildi. Adaşım olması münasebetiyle, ayrı bir memnuniyetim var. Özgür Başkanı ziyaret etmek istedik. Bu ziyaretlerimizde, eğer belediyemiz varsa belediye başkanlarımızla da mutlaka bir araya geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunmak hem aday sıfatıyla, hem grup başkanı sıfatıyla benim için de büyük bir keyif. Bir heyetle birlikteyiz. Heyetin en yaşlısı benim. Bugünkü ziyareti genç arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla birlikte yaparken fark ettik ki heyetin en yaşlısı benim. Kamuoyundaki beklentilerle uyumlu bir heyet teşekkül etmiş oldu. Gelirken dilek tuttuk yolda. Saraçhane’ye yaklaşırken, 1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğunu da sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş İstanbul’u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk. Ümit ederiz 1 Nisan’da o ziyareti gerçekleştirme imkanımız olur.

İstanbul Büyükşehir’i aldığınız günden beri İstanbul’da yaptıklarınızı zaman zaman mecliste övünerek anlattık. Zaman zaman size yapılan haksızlıklara buradaki kadrolardan aldığımız hızlı bilgilerle verdiğimiz yanıtlarda hiç mahcup olmadık. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir hakkında bir raporlama çalışması yaptığını söyleyen bir arkadaş, şunu söyledi: ‘Yarı bütçeyle iki katı iş yapmışlar. Nasıl yapmışlar, bilemedik’ dedi. Hem sizi, hem İstanbul’a vadettiğiniz gibi İstanbul’u israfsız, yolsuzluktan uzak, İstanbul’un çıkarlarına yönelik olarak yönettiniz. Birilerini bu çok rahatsız ediyor ama biz biliyoruz ki bu hem İstanbullu tarafından takdir görüyor hem de sizinle aynı partide siyaset yapan bizlerin göğsünü kabartıyor.”

'14 OLAN BELEDİYE SAYISINI 30'LU SAYILARA ÇIKARACAĞIZ'

Yerel seçimlere ilişkin gelen bir soru üzerine de konuşan Özel, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 14 olan belediye sayısını 30’lu rakamlara çıkarılması ve İstanbul’a hizmet aşkıyla yanıp tutuşanların elini kolunu bağlayan bütün iyi çabalara, belediye meclisi çoğunluğuyla engel olan bu kompozisyonun değişmesidir. Bu meseleyi bu yönüyle çok önemsiyoruz. İstanbul İl Başkanlığı’nda da hem İstanbul’un bütünlüğünü sağlayacak hem de Genel Merkezle uyumlu sağlayacak genç dinamik kadrolar göreve geldiler. Biz onlarla birlikte çalışabilmek için gün sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

'CHP'DE YAŞANACAK DEĞİŞİMİN TOPLUMSAL İTTİFAKA DA YANSIMALARI OLACAKTIR'

Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Şüphesiz eğri oturup doğru konuşmak gerekirse CHP’nin genel toplumsal algıda ittifak potansiyelinde bir zayıflama olduğuna yönelik bir algı yürüyor. Bunu hem ittifak ortaklarımızdan gelen açıklamalar noktasında bir durum var. Bir de seçimde imzalanan bir gizli protokolden haberdar olan bir grup seçmenin bundan duyduğu bir rahatsızlık var. Biz bu meselelerde siyasette paradigma değişikliklerinin, önemli kırılımların bu tip sorunların aşılmasına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 4 Kasım günü CHP’de yaşanacak bir değişimin, 6 Kasım günü bütün ittifak ortaklarına ve toplumsal ittifak potansiyeline yönelik olarak çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek çok mümkün. Bütün bu tartışmaların dışında İstanbul İttifakı’nın kazandırdığı ve göreve getirdiği belediye başkanının bir kez daha hizmet ettiği kentte İstanbul İttifakı’nı sağlayabilecek noktada olduğunu zaten biliyoruz. Kendisinin yetkinliği tartışma götürür bir husus değildir. Biz de hem İstanbul’a hem Türkiye’ye katkı sağlayacak ve daha büyük başarıları kazanabileceğim hem bizi hem ittifak ortaklarımızı hem de Türkiye daha iyi yönetilsin diye umut taşıyan herkesi mutlu edecek ne varsa, o konuya katkı sağlayacağız” ifadesini kullandı. Özel, bir başka soru üzerine, “Bizim kongremizde aile içindeki bir rekabette kullanılan ifadeler, TBMM’nin ve İstanbul Belediye Meclisi’nin gündemine giriyorsa orada bir yanlış yapılmış demektir”