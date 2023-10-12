Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü.

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Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkezi'nde bugün bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti" denildi.

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