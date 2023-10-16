İkiz Tepeler'in yıldızı ünlü oyuncu Piper Laurie hayatını kaybetti

Üç kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Piper Laurie 91 yaşında hayatını kaybetti.

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İkiz Tepeler'in yıldızı ünlü oyuncu Piper Laurie hayatını kaybetti

The Hustler and Carrie'deki rolüyle hatırlanan Amerikalı ünlü oyuncu Piper Laurie, 91 yaşında öldü.

Üç kez Oscar'a aday gösterilen, Emmy ödülü kazanan Piper Laurie'nin bir süredir hasta olduğu ve Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Laurie, The Hustler and Carrie ile 9 kez Emmy'ye day gösterilmişti. Ancak Emmy ödülünü The Days of Wine and Roses'daki rolüyle kazanmıştı.

Piper Laurie ayrıca bir döneme damgasını vuran Twin Peaks (İkiz Tepeler) dizisiyle de dikkat çekmiş, 1990 ve 1991 yıllarında yeniden Emmy'ye aday gösterilmişti. Dizide Catherine Martell karakterine can vermişti.

Oynadığı diziler arasından "Murder, She Wrote", "Frazer", "ER", "Matlock" da sayılabilir.

22 Ocak 1932 tarihinde doğan Laurie, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşınmıştı. Asıl adı Rosetta Jacobs'tu ancak menajeri adını Piper Laurie olarak değiştirdi.

1950 yılında Louisa adlı filmde eski ABD Başkanı Ronald Reagan'la birlikte rol almış ve onun kızını canlandırmıştı. Onu ayrıca 2018 yılında vizyona çıkan White Boy Rick filminden de hatırlıyoruz.

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