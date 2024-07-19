7 Yıl Önce Vefat Etmişti! Filiz Erkal, Eşi İbrahim Erkal'ın Öldüğü Günü İlk Kez Anlattı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, bir YouTube programına konuk oldu.

Erkal, eşinin ölümü hakkında yaptığı açıklamalarla hayranlarını duygulandırdı.

Burası Önemli YouTube programına konuk olan Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı.

'BENİ EN ÇOK ÜZEN...'

O günü anlatırken gözleri dolan Filiz Erkal, "Akşam 9'da çıktı bir daha gelemedi. Beni en çok üzen 2.5 saat o otoparkta kimsesiz kalışıydı.

'İNEN, GELMEDİ'

'Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi...'

'İZLİYORUM AMA İNEMİYORUM'

Erkal konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince... Hastanede bir kere gördüm bir daha görmedim. Doktorlarla görmeye girdiğimde 'Ölmüş' dedim."

'HALA GÖNÜLLERDE'

İbrahim Erkal'ın kendisine 'Bize hep 'para pul önemli değil onlar gelir geçer ben size çok güzel bir miras bırakacağım' demişti.' diyen Filiz Erkal, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

'Doğru demiş 12 günlükken babası ölen kızım Elif Su bile babasını çok iyi tanıyor ve çok seviyor. Bizi her gören İbrahim'in nasıl iyi bir insan olduğunu nasıl sevdiklerini anlatıyor. Bu bizi çok gururlandırıyor. 7 sene geçti hala gönüllerde.'

İBRAHİM ERKAL'IN ÖLÜMÜ

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erkal, 11 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Henüz 51 yaşında vefat eden sanatçı, ardında gözü yaşlı eş ve üç çocuk bıraktı.