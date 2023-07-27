2. Dikili Kitap Günleri başlıyor

29 Temmuz'da başlayacak 2. Dikili Kitap Günleri, bir birinden önemli aydın ve sanatçıları yan yana getirecek.

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2. Dikili Kitap Günleri başlıyor

29 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında 75. Yıl Parkı'nda, Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2. Dikili Kitap Günleri'nin teması, "100. Yılında Cumhuriyet" olacak.

29 Temmuz saat 16:00'da okurlara kapılarını açacak kitap şenliğinde, aynı gün saat 20:00'de ise açılış töreni düzenlenecek.

Ülkemizin önce gelen onlarca yayınevinin kitaplarıyla yer alacağı 2. Dikili Kitap Günleri'ne birbirinden değerli isimler de imza günleri ve söyleşileriyle katılım gösterecekler.

2. Dikili Kitap Günleri'nde okurlarla buluşacak isimlerden bazıları şunlar: Türkan Şoray, Ataol Behramoğlu, Ayşen Şahin, İsmail Arı, İpek Özbey, Sibel Hürtaş, Yaşar Aydın, Bilsen Başaran, Ahmet Ümit, Çiğdem Toker, Kadri Gürsel, Ozan Gündoğdu, Ayhan Bozkurt, Kemal Okuyan, Çağla Çinili, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Erdoğan Çınar, Çağla Barış Pehlivan ve Timur Soykan.

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