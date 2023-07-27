Sinop'ta düzenlenecek "Kuzey Fest", valilik kararıyla iptal edildi

Sinop'ta düzenlenecek Kuzey Fest, valilik kararıyla iptal edildi. Valilik, iptal için gerekçe belirtmedi.

Sinop'ta düzenlenecek "Kuzey Fest", valilik kararıyla iptal edildi

Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Kuzey Fest", valilik tarafından iptal edildi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.

Sinop’ta 3- 6 Ağustos arasında yapılması planlanan "Kuzey Fest", Sinop Valiliği tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Bu yıl 4. kez düzenlenmesi planlanan Kuzey Fest için valilik tarafından verilen ret kararında, "Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir" denildi.

Festivali düzenleyen organizasyon şirketi, yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.

Sinop'ta düzenlenecek "Kuzey Fest", valilik kararıyla iptal edildi - Resim : 1

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