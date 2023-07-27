Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yeri giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.

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Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.

Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:

Pamukkale Ören Yeri 700 TL

Aspendos 340 TL

Ihlara Vadisi 330 TL

Kız Kulesi 550 TL

Galata Kulesi 650 TL

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL

Göreme Ören Yeri 480 TL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL

Patara Ören yeri 340 TL

Troya Müzesi 330 TL

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