Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yeri giriş ücretlerine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.
Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:
Pamukkale Ören Yeri 700 TL
Aspendos 340 TL
Ihlara Vadisi 330 TL
Kız Kulesi 550 TL
Galata Kulesi 650 TL
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL
Göreme Ören Yeri 480 TL
Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL
Patara Ören yeri 340 TL
Troya Müzesi 330 TL
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