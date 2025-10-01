İstanbul'da Trafik Kilit! Yüzde 70'e Dayandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da hafta ortasında ana arterler, caddeler ve ara yollar yoğun araç trafiğine sahne oluyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal Soğanlık’tan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor. TEM Otoyolu’nda ise Samandıra’dan Çamlıca gişelerine kadar olan bölüm ve ters istikamette bazı noktalarda ulaşım aksıyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası’nı birbirine bağlayan köprülerde de yoğunluk gözleniyor. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Kozyatağı mevkisinden itibaren araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne geçmek isteyen sürücüler de trafikte sıkışıklığa neden oluyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu’nda Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri’nde araçlar yavaş ilerlerken, Basın Ekspress Caddesi Güneşli mevki çift yönlü trafikle karşı karşıya.

YOĞUN YÜZDE 69'A ÇIKTI

Sabah saatlerinde toplu ulaşımı tercih edenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray hatlarında yoğunluk oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu aktarma istasyonlarında kalabalık dikkat çekti. İBB Cep Trafik haritasına göre, Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 69, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA