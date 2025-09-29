İstanbulluların Trafik Çilesi! Yoğunluk Yüzde 81'e Çıktı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 81’e çıktı. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 90’a kadar yükseldi.

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde mesai öncesi yoğun trafik yaşandı. Bazı ana arter, cadde ve ara yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 90’a ulaşırken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 74 olarak kaydedildi.

