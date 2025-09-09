Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan 42 yaşındaki D.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında D.K.’nın adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, 304 adet ecstasy hap, 150 gram kubar esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA