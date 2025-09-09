İstanbul’da Trafik Kilitlendi! Yoğunluk Yüzde 76’ya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. Okulların normal saatinde eğitime devam etmesi ve yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte kent genelinde ulaşımda yoğunluk yaşandı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafikte durma noktasına gelen bölgeler oldu. Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk Uzunçayır’a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Kozyatağı’na kadar uzadı. Beykoz Elmalı’daki araç arızası da bölgedeki yoğunluğu artırdı.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal Cevizli’den başlayan yoğunluk, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli girişine kadar sürdü. Ters yönde ise Bostancı-Maltepe arasında trafik yoğun, Kartal-Pendik hattında ise yoğun akıcı seyretti. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar trafik ağır ilerledi.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy güzergâhlarında da uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde ise Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa’da yoğunluk gözlendi.

YOĞUNLUK YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Toplu taşıma araçları da sabah trafiğinden nasibini aldı. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında aktarma bölgelerinde yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası’nda yüzde 53, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA