İstanbul’da Trafik Kilitlendi! Yoğunluk Yüzde 76’ya Çıktı

Okulların açılması ve iş trafiği sabah saatlerinde kent genelinde yoğunluğa yol açtı. Köprüler, otoyollar ve ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı.

İstanbul’da Trafik Kilitlendi! Yoğunluk Yüzde 76’ya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. Okulların normal saatinde eğitime devam etmesi ve yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte kent genelinde ulaşımda yoğunluk yaşandı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafikte durma noktasına gelen bölgeler oldu. Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk Uzunçayır’a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Kozyatağı’na kadar uzadı. Beykoz Elmalı’daki araç arızası da bölgedeki yoğunluğu artırdı.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal Cevizli’den başlayan yoğunluk, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli girişine kadar sürdü. Ters yönde ise Bostancı-Maltepe arasında trafik yoğun, Kartal-Pendik hattında ise yoğun akıcı seyretti. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar trafik ağır ilerledi.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy güzergâhlarında da uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde ise Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa’da yoğunluk gözlendi.

YOĞUNLUK YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Toplu taşıma araçları da sabah trafiğinden nasibini aldı. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında aktarma bölgelerinde yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası’nda yüzde 53, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Sabah Trafik Çilesi Son Buldu: İstanbul’da Yoğunluk AzaldıSabah Trafik Çilesi Son Buldu: İstanbul’da Yoğunluk AzaldıGüncel
İstanbul’da Yarın Trafik Alarmı: Bazı Yollar Kapatılacak, Alternatif Güzergâhlar Belli Olduİstanbul’da Yarın Trafik Alarmı: Bazı Yollar Kapatılacak, Alternatif Güzergâhlar Belli OlduGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik Okul
Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak Galatasaray'da İki Yıldız İçin Karar Verildi
İstanbul’da Uyum Haftası Trafiği: Yoğunluk Yüzde 60’ı Aştı İstanbul'da 'Uyum Haftası' Trafiği
Ali Koç Bunu Da Sonunda Yaptı! Fenerbahçe Taraftarını Sinirden Çıldırtacak Oylama Fener Taraftarını Küplere Bindiren Oylama
İstanbul Valiliği'nden 'Karavan' Genelgesi: Artık Kimliksiz Girmek Yasak İstanbul Valiliği'nden 'Karavan' Genelgesi
ÇOK OKUNANLAR
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı
İsrail'in Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkmışlardı: Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'