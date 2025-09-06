İstanbul’da Yarın Trafik Alarmı: Bazı Yollar Kapatılacak, Alternatif Güzergâhlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, 7 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek etkinlikler nedeniyle trafik düzenlemelerine sahne olacak. İstanbul Valiliği, “Vodafone 20. İstanbul Yarı Maratonu” ve diğer etkinlikler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergâhlar da belirlendi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE SAATLER

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü saat 06:00’dan 14:00’e kadar aşağıdaki yollar trafiğe kapalı olacak:

Dr. Ömer Besim Caddesi: Tarihi Yarımada’daki bu cadde, yarı maraton güzergâhı nedeniyle tamamen trafiğe kapatılacak.

Fatih ve Beyoğlu İlçelerindeki Bazı Yollar: Balat, Eminönü ve Karaköy güzergâhlarında yer alan yollar, etkinlik süresince kademeli olarak kapalı olacak.

TEM Kuzey Kavacık Ayrımları: Bu bölgedeki akım, TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.

Ayrıca, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda 07:00-13:30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak. Balat güzergâhı ise saat 11:05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

İstanbul Valiliği, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu:

Büyükdere Caddesi

Cendere Caddesi

Okul Caddesi

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi

Maslak Söğütözü Caddesi

Maslak Akasya (Anka) Sokak

Kaynak: Haber Merkezi