İş İnsanı Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı! Yakın Arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ Gözyaşlarına Boğuldu

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede eşi Rania Stypa Yukay, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Törene iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yukay’ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu Seda Bakan ve eşi Ali Erel, iş insanı Ali Dürüst gibi isimler cenazeye katıldı. Tatlıtuğ’un gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay’ın teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Ünlü iş insanının cansız bedenine 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Yukay, arama çalışmalarının ardından 30 gün sonra denizden çıkarılmıştı.

İş insanı, bugün ailesi ile sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle defnedildi.

