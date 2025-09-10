İstanbul'da Trafik Kilitlendi! Yoğunluk Yüzde 72...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu etkili oldu. Yaz tatilinin sona ermesiyle başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, kent genelinde araç ve toplu taşıma trafiğini artırdı.

Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolunun Cevizlibağ ve Mecidiyeköy mevkilerinde Edirne ve Ankara yönünde yoğunluk yaşanıyor. Yenibosna’da başlayan trafik, Küçükçekmece Sefaköy rampasına kadar etkili olurken, Basın Ekspres Yolu’nda da her iki yönde araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na geçişte ise yoğunluk Çağlayan’dan başlıyor.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında, TEM Otoyolu’nda Sancaktepe-Ataşehir hattında yoğunluk dikkat çekiyor. Şile Otoyolu’nda Altunizade-Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerlerken, köprü geçişlerinde de uzun kuyruklar oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Uzunçayır ve Altunizade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ümraniye ve Kavacık’ta trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Toplu taşımayı tercih edenler de yoğunluktan nasibini aldı. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında aktarma noktaları kalabalıklaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 54 seviyelerinde seyrederken, Anadolu Yakası’nda yüzde 72’ye ulaştı.

Kaynak: AA