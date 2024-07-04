İstanbul'da Kayseri Olaylarıyla İlgili 10 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve izinsiz gösterilere katılan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 22 şüpheliye işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 4'ü "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Emniyet ayrıca, Kayseri'deki olaylara tepki göstermek için izinsiz toplanan ve olaylara katılan 29 şüpheliyi de yakaladı. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 3'ünün ise adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA