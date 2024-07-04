Adalar'da Yönetmeliğe Uygun Olmayan Araçlar İçin Harekete Geçildi

Adalar Belediyesi, yönergeye uygun olmayan tüm akülü araçların faaliyetlerini sonlandırdı. Söz konusu araçlar, Adalar Belediyesi işbirliğiyle toplanmaya başlandığı kaydedildi.

Adalar'da Yönetmeliğe Uygun Olmayan Araçlar İçin Harekete Geçildi

Adalar Belediyesi, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yönergeye uymayan akülü araçlara yönelik harekete geçti. 03 Haziran 2021 tarih ve 2021 4-4 sayılı UKOME yönergesindeki şartları taşımayan akülü araç toplanmaya başlandı.

Açıklamada, toplanan araçların ana karaya taşınıp yediemine teslim edileceği bilgisi paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Araçlarını Adalar dışına çıkartmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızın araçları Adalar Belediyemiz tarafından ana karaya ücretsiz taşınacaktır. Yönerge kapsamındaki araçlar ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi için Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz."

Kaynak: AA

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