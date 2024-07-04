Rakamlarla İstanbul... 99 Çete Çökertildi, 83 Bin 108 Göçmen Yakalandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği programda, 2024 yılının ilk 6 aylık asayiş verilerini açıkladı. Programa Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.

Kentte 54 bin 574 emniyet, 6 bin 445 jandarma ve 1086 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 62 bin 105 personelin görev yaptığını belirten Gül, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'u daha da güvenli şehir haline getirmek için 7 gün 24 saat ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydetti.

"2 BİN 122 OPERASYONDA 4 BİN 466 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Konuşmasına terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili başlayan Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı, 393 şahıs tutuklandı, 423 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son iki ayda PKK/KCK'ya 86, FETÖ'ye 158, dini istismar eden terör örgütlerine 224, sol terör örgütlerine 5 operasyon düzenlendi. 985 şahıs yakalandı, 78 şahıs tutuklandı, 73 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanı için kullanılan 337 bin 450 TL, 68 bin 875 dolar, 36 bin 880 euro ele geçirildi. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu miktarın 89 bin 830 TL'si, 47 bin 907 doları, 23 bin eurosu son iki aya ait" dedi.

"2024 YILINDA 99 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Güvenlik güçlerinin İstanbul'da başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Vali Gül, "Bu sayede 2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2 bin 388 şahıs yakalandı, bin 342 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Son iki ayda yapılan 44 operasyonda 24 suç çetesi çökertildi. 11 milyar 22 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının hemşerilerimizin huzurunu kaçırmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek" şeklinde konuştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl suç oranlarında düşüş yaşandığını söyleyen Vali Gül, şöyle konuştu:

"Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 78 oldu. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 94 bin 295 şahıs yakalandı. Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili dersimize daha iyi çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hemşehrilerimizin bu konuda daha uyanık daha bilinçli olmasını rica ediyorum. Özellikle medyamızın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son iki ayın asayiş verilerine baktığımızda ise kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 17, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 32 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 97 buçuk, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 70 oldu."

"10 BİN 171 SİLAH YAKALANDI"

Yakalanan ruhsatsız silahlar hakkında ise Vali Gül, "Yine burada da mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda hemen hemen hepsinde ciddi oranda düşüşler görüyoruz. Bu güzel tabloya vesile olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli başlığımız ruhsatsız silah. 2024 yılının ilk altı ayında 3 bin 300'ü son iki ayda olmak üzere 10 bin 171 silah yakalandı. 2 bin 334'ü son iki ayda olmak üzere 7 bin 809 kişi yakalandı. Bir diğer başlığımız, küresel bir sorun olarak gördüğümüz uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Mücadelemize hem arz hem de talep cephesinde kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

4 BİN 683 UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de Vali Gül, şunları söyledi:

"2024 yılının ilk altı ayında imal ve ticarete yönelik 4 bin 683 operasyonda 7 bin 813 şahıs yakalandı, 3 bin 319 şahıs tutuklandı, bin 680 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 26 bin 758 olayda 30 bin 360 şahıs yakalandı, 59 şahıs tutuklandı, 246 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyon 340 bin adet hap, 3 bin 132 kök kenevir ele geçirildi. Son iki aya baktığımızda ise imal ve ticarete yönelik bin 519 operasyonda 2 bin 576 şahıs yakalandı, bin 89 şahıs tutuklandı, 495 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 9 bin 371 olayda 10 bin 594 şahıs yakalandı, 4 şahıs tutuklandı, 47 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 tondan fazla uyuşturucu, 17 milyon adete yakın hap, 667 kök kenevir ele geçirildi."

"16 BİNİN ÜZERİNDE SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ"

Siber suçlarla mücadele kapsamında ilk 6 ayda 16 binin üzerinde hesabın incelendiğini söyleyen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu alanda da siber güvenlik ekiplerimizle amansız bir mücadele veriyoruz. Bu yılın ilk altı ayında suç unsuru olabileceği değerlendirilen 16 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 640'nın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 67 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı. Bilişim-ödeme, yasadışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 658 operasyonda, bin 598 kişi yakalandı, 488 kişi tutuklandı. Denetimlerimizi giderek artırdığımız siber dünyada son iki ayda suç unsuru olabileceği değerlendirilen 4 bin 811 sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 181'inin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 13 şahıs yakalandı, 1'i tutuklandı. Bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 200 operasyonda, 557 kişi yakalandı, 181 kişi tutuklandı."

"83 BİN 108 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ"

Göç sorunu ile ilgili konuşan Vali Davut Gül, bu konuda da şu bilgileri verdi:

"Artık küresel bir sorun haline gelen göç. Şehrimizin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle büyük bir mücadele veriyoruz. 1 milyon 80 bin 467 yabancının yaşadığı şehrimizde, yılın ilk altı ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 130 operasyonda 289 şahıs yakalandı, 76 şahıs tutuklandı, 48 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 48'i son iki ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla ocak ayından haziran sonuna kadar 510 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 83 bin 108 düzensiz göçmen tespit edildi. Sorgulananların 81 bin 288'i, tespit edilenlerin bin 508'i son iki aya ait."

Gazetecilerin, ''açık havada toplu şekilde maç izlemenin engellendiği'' iddialarına ilişkin bir soru üzerin Vali Gül, şunları kaydetti:

"Maçların seyrinin organizasyonunu yapan belediyeler, istediği zaman kendi şartlarını değerlendirerek bu seyirleri yaptırıyorlar. Geçmişte de, bugün de, bundan sonra da zaman zaman suç işleyen kişiler olabiliyor ama İstanbullular şundan emin, İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor. Organizasyonların yapılması belediyemizin kendi takdirinde, biz suçlularla kararlı şekilde mücadele ediyoruz. İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor. Taşkınlık yapan, suç işleyen, birilerini rahatsız eden, kim olursa olsun. İster bunu yapan yabancı, isterse bizim vatandaşlarımız. İsterse yabancılar birbirine karşı, bizim vatandaşlarımız birbirine karşı, mutlaka yakalanıyor, tespit ediliyor ve cezalandırıyor. Dolayısıyla organizasyonların yapılması, belediyelerimizin kendi takdirinde, biz suçla, suçluyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz."

Kaynak: ANKA