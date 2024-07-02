Büyükada sakinleri 'azmanbüs' için harekete geçti

Büyükada sakinleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet hakkında 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunan Ada sakinleri, savcılığa sundukları dilekçede, Adalar'ın 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini belirtti.

Koruma altına alınan bölgeye, motorlu araç sokulduğunu, trafik tescili ve sigortası olmayan araçlarla yolcu güvenliği tehlikeye atılarak taşımacılık yapıldığı ifade edildi.

Dilekçede, Adalar'da toplu taşımaya ihtiyaç duyulmadığı ancak halihazırda bu uygulamanın dayatılmaya çalışıldığı belirtilerek, Adalar'ın çöp sorunu olduğu ve çözülemediği, bu yüzden öncelikli çözümün çöp sorunu olduğu kaydedildi.

Öte yandan dilekçede, İETT tarafından Heybeliada ve Burgazada'nın kıyılarına otobüs peronları inşa edildiği, tel ve çitle çevrilerek bu alanların kullanımının yasal dayanağı olmadan, halka kapatıldığı ifade edildi.