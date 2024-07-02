Ali Yerlikaya duyurdu: Kayseri'deki olaylara ilişkin 474 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi

Ali Yerlikaya duyurdu: Kayseri'deki olaylara ilişkin 474 kişi gözaltına alındı

Bir kız çocuğunun, bir sığınmacı tarafından taciz edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Kayseri’de pazar akşam saatlerinde gerginlik yaşandı ve halk sokağa döküldü. Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallede bazı dükkânlar ve otomobiller ateşe verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya, olaylar sonrası 474 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanların 285’inin uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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