Ali Yerlikaya duyurdu: Kayseri'deki olaylara ilişkin 474 kişi gözaltına alındı

Bir kız çocuğunun, bir sığınmacı tarafından taciz edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Kayseri’de pazar akşam saatlerinde gerginlik yaşandı ve halk sokağa döküldü. Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallede bazı dükkânlar ve otomobiller ateşe verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya, olaylar sonrası 474 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanların 285’inin uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA