Zafer Algöz'ün annesi hayatını kaybetti
Oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, 62 yaşındaki annesinin cenaze tören bilgilerini paylaştı.
Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.
Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."
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