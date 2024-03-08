Sosyal medya ayağa kalktı: RTÜK harekete geçti

Başrollerinde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı 'Taş Kağıt Makas' dizisinin yeni bölümü, dün akşam Kanal D'de izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde yer alan bir sahne sosyal medyada tepki çekti.

Sahnede Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir Emirkıran karakteri, eğlenmek için çağırdığı 4 kadından, son model bir araba verme karşılığında havlamalarını istedi. Fecir karakterinin "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" sözlerinden sonra bir kadın havlayıp kabın içindeki içkiyi içti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dizi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."

Kadın istismarı içeren ve kadınlarımızı aşağılayan yapımlar merceğimizde.



Birçok kez ifade ettiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar kırmızı çizgimizdir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz.



Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı… pic.twitter.com/2GQFykWIfl — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 7, 2024

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Dizideki sahne, sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici "Buyrun, ailenizle birlikte 8 Mart’ta izleyin Sayın RTÜK Başkanı!", "Kadınlara verilen değer bu mu, yazıklar olsun" ve "Biz kadınlar günü tartışmaları yaparken 'Taş Kağıt Makas' dizisinde kadınlara yapılan 'sokak köpeği' muamelesi" yorumları yaptı.