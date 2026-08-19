YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'e Soruşturma

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

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YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'e Soruşturma
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen’in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması yönünde talimat verdi. YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, failin kendi partisinden olduğu ve olayın parti içi anlaşmazlık zemininde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ortadayken, saldırıyı farklı bir siyasi saikle ilişkilendirmişti.

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen'e Soruşturma - Resim : 1

'PARTİMİZİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLER TARAFINDAN YAPILMIŞTIR'

Güngen, “Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında re’sen soruşturma başlattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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