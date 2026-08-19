Velileri Bekleyen Rakamlar Belli Oldu: Okul Servislerinde Yeni Fiyatlar Dudak Uçuklattı

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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala velilerin okul masraflarıyla ilgili hazırlıkları sürerken, en yüksek gider kalemlerinden biri servis ücretleri oldu. İstanbul'da yeni dönem için okul servis ücretlerine yüzde 10 zam uygulanırken, bazı uzak güzergahlarda yıllık ücretler 90 bin liranın üzerine çıktı.

YÜZDE 35 REHBER PERSONEL ÜCRETİ EKLENECEK

İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel bulunan okullarda servis ücretine ayrıca yüzde 35 oranında rehber personel bedelinin ekleneceğini açıkladı. Sınar, ilerleyen dönemde akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması halinde yeni bir zam talebinin gündeme gelebileceğini de belirtti. Veliler servis ücretlerindeki artışa tepki gösterirken, servis işletmecileri ise belirlenen fiyatların maliyetler karşısında düşük kaldığını savundu.

TARİFE DIŞI EK ÖDEME TALEBİ OLMAYACAK

Yeni tarifeye göre servis taşımacılığında belirtilen ücretlerin dışında ek ödeme talep edilemeyecek. Veliler, sözleşme öncesindeki teklif aşamasında dahi tarife dışı bir ücret ödemeye zorlanamayacak. Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık olarak taksitlendirilebilecek. Ödemeler nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek; veliler tek çekim veya peşin ödeme konusunda zorlanamayacak.

İŞTE ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Yeni tarifeyle 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 liraya yükseldi. En uzun güzergahlarda ise 21-23 kilometre için yıllık ücret 90 bin 112 lira, 23-25 kilometre için 93 bin 610 lira olarak belirlendi. 2025 yılında veliler 0-1 kilometre için 23 bin 445 lira, 1-3 kilometre için 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için 27 bin 135 lira ve 5-7 kilometre için 28 bin 296 lira ödüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi