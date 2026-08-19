YENİ Partili Melih Meriç’e Bıçaklı Saldırıda Flaş Gelişme: Eski İlçe Başkanı ve Oğlu Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik düzenlenen bıçaklı saldırı soruşturmasında, tutuklanan zanlıların ifadeleri ve olayın perde arkası netleşti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen ve 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizleyen oğlu Hakan Keleş’in savcılıkta verdikleri beyanlar, saldırının siyasi bir komplodan ziyade bir koltuk husumeti olduğunu ortaya koydu.

'BENİ ÇOK TAHRİK ETTİ'

Sağlık kontrolünün ardından adliye binasına getirilen Seydi Ahmet Keleş, kameralar önünde şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Vekil benim arkadaşımdır. Olay anında beni çok tahrik etti. Gerçekten çok pişmanım, onun hayatta olmasına ve yaşadığına çok seviniyorum."

SALDIRININ NEDENİ

Keleş, emniyetteki sorgusunda olayın YENİ Parti bünyesindeki bir kadrolaşma krizinden kaynaklandığını itiraf etti. İfadeye göre, YENİ Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevinin kendisi yerine başka bir isme verilmesi üzerine Keleş ile Milletvekili Melih Meriç arasında şiddetli bir husumet başladı. Olay günü karşılaşan ikili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Keleş, Meriç'i bıçakladı.

OĞUL DA CEZAEVİNDE

Olayın ardından kaçan ve daha sonra polise teslim olan Keleş ile birlikte adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden biri olan oğlu Hakan Keleş için de karar çıktı. Mahkeme, Hakan Keleş’in olay esnasında ve sonrasında suç delillerini gizlemeye ve karartmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA