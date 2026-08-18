YENİ Partili Melih Meriç Bıçaklı Saldırıya Uğramıştı... Dehşet Anının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Gaziantep'te YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Ameliyat edilen Meriç'in saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç'in, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile tartışmasının ardından saldırıya uğradığı öğrenildi. İddiaya göre, Meriç ile Keleş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Keleş, Meriç'i bıçakladı.
AMELİYAT EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Meriç, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Meriç ile Keleş'in bir süre tartıştığı, ardından tekme tokat kavga ettikleri ve yaşanan arbede sırasında Meriç'in bıçaklandığı görülüyor.
Kaynak: İHA