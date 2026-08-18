Milas'taki Feci Kazada Ünlü İsmin Kardeşi de Yaralandı: Yoğun Bakıma Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsünün aynı yönde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar arasında oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz'un da bulunduğu öğrenildi.

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Milas'taki Feci Kazada Ünlü İsmin Kardeşi de Yaralandı: Yoğun Bakıma Alındı
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tur otobüsü aynı yönde ilerleyen ve emniyet şeridinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otobüste bulunan bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

UMUT OĞUZ'UN KARDEŞİ DE YARALANDI

Kazada yaralananlar arasında oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz'un da bulunduğu öğrenildi. İzmir'de yaşayan ve 'Daha 17' dizisinin setinde dron operatörü olarak çalışan Okan Oğuz'un, çekimlerin yapıldığı Bodrum'a gitmek üzere otobüse bindiği belirtildi. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen Okan Oğuz'un ameliyat öncesinde yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

'ULAŞMAM SAATLER SÜRECEK'

Umut Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Okan Oğuz’un da içinde olduğu otobüs Milas’ta emniyet şeridinde duran TIRA çarptı. Ölü ve yaralılar var. Kardeşimi sıkıştığı yerden çıkarıp, hastaneye kaldırdılar. Ben yoldayım ulaşmam saatler sürecek. En son İzmir Hastanesi’nde olduğu haberi geldi. Milas civarında tanıdık varsa bana ulaşabilir mi?” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Trafik kazası Muğla
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