‘Telefon Kullanmıyorum’ Demişti: Alihan Kuriş’in Gizli GSM Hatları Deşifre Oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgüt lideri Kuriş'in gizlilik taktiği çöktü. İfadesinde takip edilmemek için "Telefon kullanmıyorum" diyerek yalan beyanda bulunan Kuriş’in, teknik takibe takılmamak adına şirket çalışanlarının üzerine kayıtlı gizli hatlar kullandığı ortaya çıkarıldı.

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‘Telefon Kullanmıyorum’ Demişti: Alihan Kuriş’in Gizli GSM Hatları Deşifre Oldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında, örgütün lider kadrosunun teknik takipten kaçmak için uyguladığı gizlilik yöntemleri deşifre edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan örgüt lideri Alihan Kuriş'in, emniyet ve savcılık sorguları sırasında adli makamları yanıltmaya çalıştığı belirlendi.

'TELEFON KULLANMIYORUM' DEMİŞTİ

Sorgusu sırasında polis ve savcılık makamlarına cep telefonu kullanmadığını iddia eden Alihan Kuriş'in, aslında çok sıkı bir gizlilik tedbiri uyguladığı tespit edildi. Siber suçlar ve organize ekiplerinin geriye dönük yaptığı incelemeler, Kuriş’in takip edilmemek ve dinlenmemek adına başkalarının adına açılmış "açık hatlar" üzerinden örgütü yönettiğini ortaya koydu.

ŞİRKET ÇALIŞANININ HATTINI KULLANMIŞ

Teknik ve fiziki takip verilerini derinleştiren savcılık, Alihan Kuriş’in kullanımında olan hatlardan birinin izini buldu. Kuriş’in, kendisinin de yüzde 13,43 oranında hissesinin bulunduğu bir şirkette sigortalı olarak çalışan A.K. isimli şahsın adına kayıtlı GSM hattını kullandığı belirlendi.

Bu tespitin ardından Kuriş’in emniyet ve savcılıkta "gerçeğe aykırı beyanda bulunarak" adli süreci sabote etmeye çalıştığı dosyaya suç unsuru olarak eklendi.

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Kaynak: DHA

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