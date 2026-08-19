İstanbul Depremi İçin Dikkat Çeken Değerlendirme! Osman Bektaş'tan Fay Hareketliliği Mesajı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki deprem hareketliliğine ilişkin değerlendirmesinde Adalar Fayı'nın derin kesimlerinde 'creep' olarak adlandırılan yavaş sürünme ihtimaline dikkat çekti. Bektaş, “Ana Marmara Fayının birçok yerinde 'creep' yaptığı artık ispatlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Depremi İçin Dikkat Çeken Değerlendirme! Osman Bektaş'tan Fay Hareketliliği Mesajı
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Türkiye'nin olası Marmara depremine ilişkin yeni bir değerlendirme Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Marmara Denizi'ndeki deprem hareketliliğini ele alan Bektaş, Adalar Fayı'nın derin kesimlerinde “creep” olarak adlandırılan yavaş sürünme ihtimaline dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Adalar Fayı ile Çınarcık Fayı çevresindeki mikrodeprem hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

STRES DEĞİŞİMİ HAREKETİ TETİKLEDİ

Tv100'de yer alan habere göre, depremlerin yaklaşık 10-13 kilometre derinlikte yoğunlaşmasının, fayın derin kesimlerinde farklı bir deformasyon mekanizmasının işlediğine işaret edebileceğini belirten Bektaş, 2025 yılında Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşan stres değişiminin bu hareketliliği tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

İstanbul Depremi İçin Dikkat Çeken Değerlendirme! Osman Bektaş'tan Fay Hareketliliği Mesajı - Resim : 1

'ARTIK İSPATLANMIŞTIR'

Bektaş ayrıca, “İstanbul tarihsel olarak 7'den büyük deprem değil, yıkım yaşamıştır. Yıkımda zemin büyütmesi dikkate alınmamıştır. 1935, 1963, 2025 aletsel dönem depremleri M6+’dır. Ana Marmara Fayı'nın birçok yerinde creep yaptığı artık ispatlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Depremi İçin Dikkat Çeken Değerlendirme! Osman Bektaş'tan Fay Hareketliliği Mesajı - Resim : 2

'CREEP' NEDİR?

Deprem biliminde creep (fay sürünmesi veya sismik olmayan kayma), aktif bir fay hattının büyük bir deprem üretmeden, yavaş, sessiz ve sürekli bir şekilde birbirine göre kayması olaydır. Bu hareket sırasında şiddetli bir sarsıntı veya yıkıcı bir deprem hissedilmez.

Kaynak: Tv100

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