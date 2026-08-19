Elektrik Zammında Kritik Viraj: Yüzde 50'ye Kadar Artış Masada

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Enerji yönetiminden elektrik tarifelerine ilişkin dikkat çeken bir zam sinyali geldi. Maliyetlerin karşılanması ve devletin elektrik sübvansiyon yükünün azaltılması amacıyla yüzde 40-50 arasında bir artış yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Zam kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eylül ayında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netleşecek. Artışa onay verilmesi halinde yeni tarifenin ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ZAM SENARYOLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye'de elektrik tarifeleri genel olarak üç aylık dönemlerde yeniden değerlendiriliyor. Elektrik tarifelerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz tarifelerini ise BOTAŞ belirliyor. Elektrik tarifelerindeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Ekonomi yönetimi, 2023'ün ikinci yarısından itibaren kamu tarafından sunulan mal ve hizmetlere yönelik fiyat düzenlemelerinde etkin rol oynuyor. Bu kapsamda yapılması planlanan zamlar öncesinde ilgili bakanlıklar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunuyor. Hazırlanan farklı zam senaryoları da bakanlığın değerlendirmesine sunuluyor.

ZAM İÇİN YÜZDE 40-50 ARALIĞI MASADA

Enerji yönetimi, elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğunu, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için belli oranda bir zammın gerekli olduğuna işaret etti. Kaynaklar, konutlarda özellikle günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketimlerde birim elektrik fiyatlarının çok düşük belirlendiğine işaret ederek, "Devlet, konutlarda gerek elektrik gerekse de doğal gazı sübvanse ediyor, destekliyor. Her yıl bu amaçla bütçede ciddi tutarda bir ödenek ayrılıyor" dedi.

EYLÜLDE KARAR VERİLECEK

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gazla ilgili verileri belli aralıklarla bir rapor halinde ekonomi yönetimine iletiyor. Bu raporda, enerji fiyatlarındaki son gelişmeler ve sübvansiyon miktarları da yer alıyor. Enerji yönetimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında eylül ayı içinde yapılacak görüşmelerde, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Bu kararda, yıl sonu enflasyon hedefi belirleyici olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, Banka’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24’te sabit tuttuğunu, tahminini ise yüzde 28’e yükselttiğini açıklamıştı.

'YÜKSEK ORANLI ZAM İHTİYACI VAR'

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, zam yapılmasına vize vermesi durumunda, yıl sonu enflasyon hedefi de dikkate alınarak, zam oranı belirlenecek. Olası zam, ekim ayında uygulamaya girecek. Kaynaklar, elektriğe, en son nisan ayında yüzde 25 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, "Tarife için eylül ayında trafik hızlanır. Elektriğe, yüksek oranlı zam ihtiyacı var. Görüşmeler sonucunda bu konuda karar verilecek" dedi.

Kaynak: ANKA