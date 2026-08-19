Alparslan Kuytul Soruşturmasında 5 Şirkete Kayyım: Levent Börek de Listede
Adana'da kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 5 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Listede kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen şirket de yer aldı.
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Adana'da kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
LEVENT BÖREK'DE LİSTEDE
Aynı soruşturma çerçevesinde 5 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Kayyım kararı verilen şirketler arasında kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla tanınan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de yer aldı.
Kayyım kararı verilen şirketler şöyle:
- MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, “Levent Börek” markasıyla faaliyet gösteren şirket.
- Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi.
- Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
- Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi.
- GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi.
Kaynak: Haber Merkezi
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