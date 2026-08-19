Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açıldı: Yaklaşık 3 Saat Sürdü

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada feth-i kabir işlemi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren işlemin ardından elde edilen bulgular, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek.

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı. Karar kapsamında Denizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak.

GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararın ardından mezarlıkta geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri bölgede demir bariyerlerle güvenlik çemberi oluştururken, savcı ve olay yeri inceleme görevlileri çalışma için mezarlığa geldi.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açıldı: Yaklaşık 3 Saat Sürdü - Resim : 1

ŞÜPHELİ UNSURLAR BELLİ OLDU

Denizolgun'un vefatına ilişkin dosyada yer alan ve uzun süredir tartışma yaratan şüpheli unsurlar şunlardı:

- Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme,
- Ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular,
- Dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açıldı: Yaklaşık 3 Saat Sürdü - Resim : 2

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Karacaahmet Mezarlığı'nda sabah saatlerinde başlayan fethi kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Çalışmanın tamamlanmasının ardından soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerin devam edeceği öğrenildi. Süreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.

Süleymancıların Eski Lideri ve Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Mezarı AçılacakSüleymancıların Eski Lideri ve Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Mezarı AçılacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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