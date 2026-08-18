YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e Bıçaklı Saldırı: Ameliyat Edilen Vekilin Son Durumu Belli Oldu

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YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Saldırının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Meriç, ameliyata alındı.

Meriç’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Saldırgan Keleş aranıyor. YENİ Parti'ye geçiş yapan Keleş'in saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmiyor.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastaneye giderek Meriç'in durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı. Meriç'in son durumu hakkında Habertürk'e konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şu bilgileri verdi: "Öncelikle güzel haberden başlayayım. Vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık bir buçuk saat önce vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var.

Şahıs bilinen bir şahıs, bir siyasi partimizin eski Oğuzeli ilçe başkanı. inşallah yakın bir zamanda da emniyet güçlerimiz onu alacaklar. Yani şahıs tespitli, kaçtığı bölgeyi biliyoruz. Kısa zamanda alacağımızı düşünüyoruz ama önceliğimiz tabii vekilimizin sağlık durumu. O da elhamdülillah çok kısa zamanda hastanemize intikal ettirildi. Sağ olsun kıymetli başhekimim, sağlık müdürüm tüm organizasyonu anında yaptı. Hızlıca ameliyata alındı. Korktuğumuz bazı senaryolar vardı. Hiçbirisi de olmadı, toparlandı. O süreç içerisinde de Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu çok yakından takip ettiler. Aileyle görüştüler. Bizlerden bilgi aldılar. Onlar da anlık olarak takip ediyor. Hepimiz çok üzüldük. Vekilimiz de hepimizin çok sevdiği, tüm şehrin çok sevdiği, çok güler yüzlü, sürekli insanlarla hakla iç içe olan bir vekildir. İnşallah sağlıkla çok kısa bir zamanda tekrar sevdiklerine ve inşallah şehrimizin hizmetine dönecektir"

Kaynak: Haber Merkezi