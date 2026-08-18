YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten Tutuklandı

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YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle hakkında verilen 7 aylık hapis cezası ile daha önceki bir dosyası kapsamında yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. İddiaya göre, 3 Temmuz gecesi Burdur’da alkollü şekilde araç kullandığı sırada trafik kazasına karışan Barış Ayten, olayın ardından polis ekiplerince emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten'in, savcılıkta ifadesi alındı. Ayten, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kazayla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi. Hakkında verilen 7 aylık hapis cezası ve daha önceden bulunan mükerrer dosya kapsamında Barış Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA