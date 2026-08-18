YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten Tutuklandı

YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, alkollü araç kullanırken karıştığı kaza nedeniyle verilen 7 aylık hapis cezası ve daha önceki mükerrer dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle hakkında verilen 7 aylık hapis cezası ile daha önceki bir dosyası kapsamında yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. İddiaya göre, 3 Temmuz gecesi Burdur’da alkollü şekilde araç kullandığı sırada trafik kazasına karışan Barış Ayten, olayın ardından polis ekiplerince emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten'in, savcılıkta ifadesi alındı. Ayten, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten Tutuklandı - Resim : 1

7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kazayla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi. Hakkında verilen 7 aylık hapis cezası ve daha önceden bulunan mükerrer dosya kapsamında Barış Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
YENİ Parti Burdur
Son Güncelleme:
İstanbul’da Sıcak Hava Dalgası Başlıyor: Gün Gün Etkisini Artıracak İstanbul’da Sıcak Hava Dalgası Başlıyor
Meclis'te Komşu Mesaisi: CHP ve YENİ Parti Aynı Koridorda Buluştu CHP ve YENİ Parti Aynı Koridorda Buluştu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep ve Muğla'da Can Pazarı! Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var İki Ayrı İlde Otobüs Kazası, Ölü ve Yaralılar Var
Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe! Akın Gürlek Duyurdu: 8 İlde Operasyon, 25 Şirkete Baskın Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe
İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor: Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Proje İBB'den Bakanlığa Devredildi İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor
Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP'li Meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy'un Uyuşturucu Sonuçları Pozitif Çıktı CHP'li 2 İsmin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı