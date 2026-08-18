İstanbul’da Sıcak Hava Dalgası Başlıyor: Gün Gün Etkisini Artıracak

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünün Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisine gireceğini açıkladı. Önümüzdeki 7-10 gün boyunca etkili olması beklenen sıcak hava nedeniyle kentte sıcaklıkların bugünden itibaren yükselerek 33-36 derece aralığına ulaşması bekleniyor.

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İstanbul’da Sıcak Hava Dalgası Başlıyor: Gün Gün Etkisini Artıracak
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünün Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisine girmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un yayımladığı haftalık tahmin raporuna göre sıcaklıklar bugünden itibaren yükselişe geçecek. Önümüzdeki 7 ila 10 günlük dönemde etkili olması beklenen sıcak hava sistemi nedeniyle hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

İstanbul’da Sıcak Hava Dalgası Başlıyor: Gün Gün Etkisini Artıracak - Resim : 1

SICAKLIKLAR 36 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul’da sıcaklıkların 33 ila 36 derece aralığına kadar çıkacağı tahmin ediliyor. AKOM’un değerlendirmesine göre sıcak hava dalgasının etkisiyle kent genelinde yaz sıcaklıklarının daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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