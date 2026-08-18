Meclis'te Komşu Mesaisi: CHP ve YENİ Parti Aynı Koridorda Buluştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM'de Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki makam ve çalışma odalarının kullanımında düzenlemeye gidildi. Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından Meclis'teki oda düzenlemesi de yeniden yapıldı.

BAŞARIR VE EMİR'İN ODALARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

TBMM Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi.

CHP VE YENİ PARTİ'NİN ODALARI KARŞILIKLI OLACAK

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi. Ayrıca Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. Böylece Meclis'te CHP ile YENİ Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken, iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.

ODA KRİZİ ÇIKMIŞTI

91 CHP milletvekilinin Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’yi kurmasının ardından, Özel ve ekibi TBMM’de CHP’ye tahsis edilen odaları kullanmayı sürdürdü. CHP’nin söz konusu odaların kendisine iade edilmesini istemesiyle Meclis’te yaşanan yerleşim sorunu, Meclis Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle çözüme kavuşturuldu. CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan gerilimin ardından, iki siyasi partinin Meclis’te kullanacağı alanlar kesin olarak belirlendi.

Kaynak: AA