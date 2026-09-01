Yeni Eğitim Yılı Öncesi KYK Yurtlarına Zam

Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde KYK yurt ücretlerine zam yapıldı. Aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 300 TL artışla 1.590 TL’ye yükselirken, zam oranı yaklaşık yüzde 23,3 oldu.

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Yeni Eğitim Yılı Öncesi KYK Yurtlarına Zam
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Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların ücretleri artırıldı. Yeni dönemle birlikte öğrencilerin aylık yurt ödemeleri zamlı tarifeden uygulanacak.

Yeni Eğitim Yılı Öncesi KYK Yurtlarına Zam - Resim : 1

KYK YURT ÜCRETİ 300 TL ARTTI

Yapılan düzenlemeyle aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye çıkarıldı. Böylece üniversite öğrencilerinin aylık yurt gideri 300 TL artarken, ücretlerdeki zam oranı yaklaşık yüzde 23,3 oldu. Yeni belirlenen ücretlerin öğrencilerin yurt ödemelerine yansıtılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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