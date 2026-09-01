Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ŞİÖ Zirvesinde Dikkat Çeken Mesaj: 'Mekke Anlaşması Dünya Barışına Katkı Sağlayacak'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Iris Ordo Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle geçtiğimiz günlerde Nepal'de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kırgızistan'a BMGK 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından başarılar diliyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı, 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılalık temsil edilmesinden biri haline gelmiştir.

ZİRVEDE HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik özüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın halklarımızın refahı için enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakmaktır.

ERDOĞAN’DAN COP31 DAVETİ VE GAZZE MESAJI

11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Kırgızistan'dan dönembaşkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Suudi arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Ürdün'ü unutmamalıyız.

Kaynak: Haber Merkezi