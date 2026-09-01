Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ŞİÖ Zirvesinde Dikkat Çeken Mesaj: 'Mekke Anlaşması Dünya Barışına Katkı Sağlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada bölgesel çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi ve huzur ile istikrarın sağlanması için Türkiye’nin sorumluluk almaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31’e davette bulunurken, İsrail’in saldırıları nedeniyle 74 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirttiği Gazze’nin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ŞİÖ Zirvesinde Dikkat Çeken Mesaj: 'Mekke Anlaşması Dünya Barışına Katkı Sağlayacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Iris Ordo Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle geçtiğimiz günlerde Nepal'de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kırgızistan'a BMGK 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından başarılar diliyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı, 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılalık temsil edilmesinden biri haline gelmiştir.

ZİRVEDE HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik özüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın halklarımızın refahı için enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ŞİÖ Zirvesinde Dikkat Çeken Mesaj: 'Mekke Anlaşması Dünya Barışına Katkı Sağlayacak' - Resim : 1

ERDOĞAN’DAN COP31 DAVETİ VE GAZZE MESAJI

11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Kırgızistan'dan dönembaşkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Suudi arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Ürdün'ü unutmamalıyız.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesinde Aile Fotoğrafında Yer Aldı ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı
Bakan Kurum’dan COP31 Öncesi Çarpıcı Mesaj: 'Sel Suları Vize Sormuyor' Bakan Kurum, İklim Krizine Karşı Ortak Mücadele Çağrısı Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel’den Canlı Yayında CHP ve Muharrem İnce Mesajı: 'Eski Dosttan Düşman Olmaz' Özgür Özel’den Canlı Yayında CHP ve Muharrem İnce Mesajı: 'Eski Dosttan Düşman Olmaz'
Fenerbahçe'de 4 Veda Birden: Diego Carlos, Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile Yollar Ayrılıyor Fenerbahçe'de 4 Veda Birden
Meclis'te Kriz Mesaisi: İstifayla Düşen Grubu Yeniden Refah Kurtardı Meclis'te Kriz Mesaisi: İstifayla Düşen Grubu Yeniden Refah Kurtardı
İzlanda’yı Parkeye Gömen 12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Biletini Kaptı İzlanda’yı Parkeye Gömen 12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Biletini Kaptı
Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar