Bakan Kurum’dan COP31 Öncesi Çarpıcı Mesaj: 'Sel Suları Vize Sormuyor'

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonlar İçin Bilgilendirme Toplantısı’nda iklim kriziyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum, Girne-Mersin seferini yaptığı sırada alabora olan gemide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kayıp vatandaşların da bir an önce sağ salim bulunmasını temenni eden Kurum, Nepal’de yaşanan sel felaketinin de derin üzüntü yarattığını ifade etti.

Doğanın dengesinin bozulmasının sınırları ortadan kaldırdığını belirten Kurum, iklim krizinin tüm dünyayı etkilediğine dikkat çekti. Kurum, “Sel suları vize sormuyor, kasırgalar kontrolden geçmiyor, iklim öfkesi hiçbir diplomatik kuralı tanımıyor” sözleriyle küresel ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, iklim krizinin sınırları aşan bir sorun olduğunu belirterek, ülkelerin de buna karşı ortak bir irade ortaya koyması gerektiğini söyledi.

'İKLİM ADALETİ, BU ZORLU YOLCULUKTA BİZİM YEGANE PUSULAMIZ'

Kurum, “Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa, biz de sınırları aşan bir iradeyi hep birlikte göstermek zorundayız. Tam da bu nedenle diyorum ki iklim adaleti, bu zorlu yolculukta bizim yegane pusulamız olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İklim krizinin ortaya çıkardığı sonuçlardan en fazla Afrika ülkeleri ve küçük ada devletlerinin etkilendiğini belirten Kurum, “Bu küresel fırtınada hiçbir sorumluluğu, hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin, küçük ada devletlerinin en ağır bedeli ödemesine asla göz yummayacağız” dedi. Kurum, COP31 masasında kırılgan bölgelerin sesini duyuracaklarını belirterek, bu ülkelerin taleplerinin zirvenin önemli başlıklarından biri olacağını söyledi.

'TARİHE ‘UYGULAMA COP’U OLARAK GEÇMEYE GELİYORUZ'

COP31’in diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel sütun üzerine kurulduğunu hatırlatan Kurum, artık yeni hedefler belirlemekten çok mevcut hedefleri hayata geçirmenin önem taşıdığını ifade etti.

Kurum, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler belirlemeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı, o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirlerde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Tarihe 'Uygulama COP'u' olarak geçmeye geliyoruz. Bütün diplomatik kapasitemizi, birikimimizi, tecrübemizi, uygulamadaki engelleri yırtıp atmak için kullanacağız.”

Paris Anlaşması’nın imzalandığı döneme atıfta bulunan Kurum, Antalya’da somut sonuçlar ortaya koymak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015'teki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü, kıymetli bakanın elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz çok iyi hatırlarsınız. O tokmak sesi aslında yeni hedefler koymanın ötesinde, masadaki diplomasi çağını bitirip, sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış ziliydi. O gün kağıda dökülen imzaları, Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek, hepimizin boynunun borcudur. Fakat bunu tek başımıza, izole bir şekilde yapamayız. Yukarıdan aşağıya inen diplomatik kararlar, tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır.”

2035’E KADAR 6 BÜYÜK KÜRESEL ATILIM HEDEFLENİYOR

Kurum, COP sürecinin Avustralya ile birlikte yürütüldüğünü ve iki ülkenin ortak bir takım anlayışıyla hareket ettiğini söyledi. 2035’e kadar altı büyük küresel atılım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, bunlardan ilkinin elektrifikasyon alanında olacağını ve küresel elektrifikasyon payının yüzde 35’e çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. İkinci atılımın atık yönetimi ve temizlik alanında olacağını ifade eden Kurum, küresel atık artışının yarı yarıya azaltılmasının amaçlandığını söyledi. Üçüncü hedefin şehirlerde uygulanacağını belirten Kurum, 2035’e kadar binalardaki enerji tüketiminin yüzde 25 azaltılacağını açıkladı. Dördüncü atılımın sanayi alanında gerçekleştirileceğini belirten Kurum, döngüsel malzeme kullanımının yüzde 15 seviyesine çıkarılacağını kaydetti.

Beşinci hedefin eğitim alanında olacağını dile getiren Kurum, iklim okuryazarlığının dünyanın farklı bölgelerindeki çocuklara ulaştırılacağını belirtti. Altıncı ve en büyük atılımın ise ülkeleri bir araya getirecek “İklim Uygulama Köprüsü” olduğunu söyledi. Kurum, finansman konusunda ihtiyaç sahibi ülkelerle çözüm ve kaynak sağlayan kesimleri buluşturacak bir yapı oluşturacaklarını ifade etti.

'TÜREKİYE'NİN EN KAPSAMLI DİP ÇAMURU TEMZLİĞİ BAŞLATILACAK

Küresel sermayeye ve özel sektöre de çağrıda bulunan Kurum, iklim krizinin yalnızca kamu kaynaklarıyla çözülemeyeceğini belirtti. Bankalar, yatırımcılar ve büyük şirketlerin yeşil dönüşüm sürecinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi’nde finansman kaynaklarını doğru hedeflerle buluşturacaklarını belirterek, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Önce, Sayın Emine Erdoğan ile önümüzdeki hafta Fethiye Körfezimizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz. Ardından Bakü, New York, Londra ve Fiji'de olacağız. Tüm bu duraklarda omuz omuza çalışıyoruz.” Kurum, özellikle Fiji’de gerçekleştirilecek Pre-COP zirvesinde Pasifik’in kırılgan ülkelerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyuracaklarını, ardından kasım ayında Antalya’da COP31’in gerçekleştirileceğini söyledi.

Antalya’nın tarih boyunca farklı medeniyetleri ve kültürleri bir araya getiren bir merkez olduğunu ifade eden Kurum, kentin bu kez de insanlığın ortak geleceği açısından önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti. Dünya Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapısını açmak istediklerini söyleyen Kurum, gençlerin, şehirlerin, iş dünyasının, çiftçilerin ve bilim insanlarının aynı masada buluşturulacağını dile getirdi.

Kurum, büyükelçilere yönelik çağrısında şunları söyledi:

'GÜÇLÜ EYLEM PLANI ÇIKARACAĞIZ'

“Gençleri, şehirleri, iş dünyasını, çiftçileri ve bilimi aynı masada toplayıp, gerçek çözümleri sahici bir zeminde inşa edeceğiz. Antalya'daki bu tarihi inşa sürecinde, siz değerli büyükelçilerden talebim son derece nettir. Ülkelerinizin umutlarını da, korkularını da o masaya getirmenizi istiyorum. Antalya, sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın, çözümün adresi olsun. Antalya'dan raflarda tozlanacak bir kağıt parçası beklemeyin. Antalya'dan, dünyayı temelinden sarsacak, tarihi baştan yazacak güçlü bir eylem planı çıkaracağız. Her birinizin bu büyük kurtuluş hikayesinin başrolünde olmasını istiyorum. Başaracağız. Diyalogla başlayacağız. Uzlaşıyla büyüyeceğiz. Aksiyonla hayat vereceğiz.”

Kaynak: AA