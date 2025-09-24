Terör Örgütü PKK İçin Yeni Düzenleme Masada: Silah Bırakan Örgüt Üyelerine Ne Olacak? 'Af Değil, Ceza İndirimi Gündemde'

PKK’lılara af değil, ceza indirimi gündemde. Silaha bulaşmamış terör örgütü üyelerinin ceza almaması, silahlı eylemlere katılanlara ise indirim ve denetimli serbestlik uygulanması konuşuluyor. Adi suçlar için de infaz indirimi formülleri gündeme gelebilir.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede, PKK’lılara af değil ceza indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi.

Burhan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, silaha bulaşmamış örgüt üyeleri için Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin ikinci fıkrasında bir değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, eylemlere katılmamış kişilerin ceza almamaları sağlanabilecek.

KRİTİK NOKTA SİLAH BIRAKMA

Burhan, düzenlemenin kritik noktasının örgütün silah bırakması olduğunu vurguladı ve bu durumun güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Terör Örgütü PKK İçin Yeni Düzenleme Masada: Silah Bırakan Örgüt Üyelerine Ne Olacak? 'Af Değil, Ceza İndirimi Gündemde' - Resim : 1
Terör örgütü PKK, 11 Temmuz'da silahlarını yakmıştı

AF YOK, CEZA İNDİRİMİ VAR

Silahlanmış ve eylemlere katılmış örgüt üyeleri için de farklı bir formül üzerinde durulduğunu söyleyen Burhan, bu kişilere af değil, ceza indirimi ve denetimli serbestlik uygulanabileceğini aktardı. Burhan, “Bu bir af değil, ceza indirimi” ifadesiyle olası düzenlemenin sınırlarını çizdi. Öte yandan Burhan, yalnızca terör suçlarının değil, adi suçlarla ilgili de bir infaz indiriminin gündemde olabileceğini iddia etti. Böylece düzenlemenin geniş bir kesimi kapsayabileceği yorumları yapıldı.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı konuşma sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının ardından örgüt, 12 Mayıs 2025 tarihinde örgütü feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldığını açıklamıştı. 11 Temmuz tarihinde ise 30 PKK'lı terörist, sembolik olarak silah bırakmıştı. Silahlar dev bir kazanda toplanarak yakılmıştı. Silah bırakmanın kademeli olarak devam edeceği ve birkaç ay içinde tamamlanacağı belirtilmişti.

Terör Örgütü PKK İçin Yeni Düzenleme Masada: Silah Bırakan Örgüt Üyelerine Ne Olacak? 'Af Değil, Ceza İndirimi Gündemde' - Resim : 2
11 Temmuz'da silah bırakma töreni düzenlenmişti

Daha sonra Meclis'te Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon çalışmaları devam ediyor. İlk yasal düzenlemeler ise yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelecek.

Kaynak: tv100

