Sinop Erfelek'te Kaymakam ile Koruma Memuru Arasında Gerilim! Başsavcılık Soruşturma Başlattı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan tartışmayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tarafların karşılıklı “hakaret”, “tehdit” ve “kasten yaralamaya teşebbüs” iddialarının araştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı uygulanmadı.

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Sinop Erfelek'te Kaymakam ile Koruma Memuru Arasında Gerilim! Başsavcılık Soruşturma Başlattı
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Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı ve koruma memuru arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sinop Erfelek'te Kaymakam ile Koruma Memuru Arasında Gerilim! Başsavcılık Soruşturma Başlattı - Resim : 1

'İDDİALAR TÜM YÖNÜYLE ARAŞTIRILMAKTADIR'

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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