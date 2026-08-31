Devlet Bahçeli'den Eşini Kaybeden Leyla Zana'ya Başsağlığı Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün eşi Mehdi Zana’yı kaybeden Leyla Zana'yı arayarak başsağlığında bulundu.

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Devlet Bahçeli'den Eşini Kaybeden Leyla Zana'ya Başsağlığı Telefonu
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Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zana, dün Yenişehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski HDP Milletvekili Leyla Zana’yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA TAZİYE TELEFONU AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Leyla Zana’yı telefonla arayarak taziyelerini bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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