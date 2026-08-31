Bakan Fidan'dan Mekke Savunma İttifakı Açıklaması: Genişlemek Üzere Kurulmuştur

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Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı bugün İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistan ve Suudi Arabistan’dan yetkililer katıldı.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımları kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvelik ve iş birliği mimarisinin test edilmesi süreci böylece başlamıştır.

İTTİFAKIN ADI BELLİ OLDU

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Bugün bu komitenin üyeleri olarak üç ülkenin dış işleri ve savunma bakanları ile genel kurmay başkanlarından oluşan komiteye Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız somut adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibarıyla anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık: Mekke Savunma İttifakı. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde toplantıda kardeşlerimiz görüşlerini ifade etti. Burada alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



'BELİRSİZLİĞİN AZALACAĞINI GÖRECEĞİZ'

İttifakın kurumsallaştırılması için yürütülecek çalışmalara katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ittifak savunma temellidir. İttifak, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını aksine bu temel ilkelere yad eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İttifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz ama tabii bu da süreç içerisinde olacaktır. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz.

'SİSTEM NETANYAHU TEHDİDİYLE SAVAŞMALIDIR'

"İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu."

Kaynak: Haber Merkezi